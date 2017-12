Helmondse vervoerders Bergerhof en EHAD gaan scheiden

'Vloer­con­struc­tie school De Vendelier in Helmond is veilig'

22 december HELMOND - Burgercommissielid Berry Smits heeft vrijdagmiddag alsnog openheid van zaken gegeven. De school waar iets mis zou zijn met de vloerconstructie, is De Vendelier in Brandevoort. 'Na de vele lekkages is aangegeven dat bovenop de parkeergarage géén speeltoestellen of andere activiteiten mogen plaatsvinden!', zei Smits vrijdag over de kwestie waarover hij vragen aan het gemeentebestuur had gesteld.