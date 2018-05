Helmondse 'vijanden' die maatjes werden

Jos de G. blijft in cel; niet terug naar tbs-kli­niek

9:24 DEN BOSCH - Jos de G., die veroordeeld is voor de verkrachting van Nicole van den Hurk uit Eindhoven, blijft langer in de cel zitten. De G. wilde terug naar tbs-kliniek de Rooyse Wissel, maar daar is het Gerechtshof het niet mee eens.