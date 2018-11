Helmondse voetbaltweeling kan ook rappen

René en Willy van de Kerkhof hebben wel vaker in de studio gestaan. Zo verscheen in 1977 de single ‘Laat me, als het effe kan'. Met als B-kant ‘Een supporter mag niet huilen’. ,,We kregen toen het eerste exemplaar aangeboden door Boney M", herinnert Willy zich nog. Twee jaar daarna zong de tweeling mee met de Oeteldonkse Caféboaze: ‘Da hedde of da kredde’. En nu, een kleine veertig jaar later, gaan de Van de Kerkhofs dus rappen met de Durbloazers. ,,Dat gaat ons beter af dan zingen", weet Willy.

‘Ik ben Willy en gij René’, zo heet het nummer. Meedoen is niet belangrijker dan winnen, zegt voorzitter Walter Joosten van de Durbloazers. ,,Het zijn nog echte sporters, die gaan voor de zege.” Het liedje lag al enige tijd op de plank. René: ,,We zijn hier een aantal jaar geleden al voor gevraagd. Toen is het niet uitgebracht.” Willy: ,,Was de crisistijd, hè.”

Stunt

Vanwege het 44-jarig jubileum wilde de kapel met een stunt komen. Tenorsaxofoniste Erica van der Zanden kwam met het idee om mee te doen aan de Schlagerverkiezing. Trompettist Jurgen Wils wist dat er nog ergens een liedje in een la lag. De oud-voetballers (67) zeiden direct ‘ja’. Willy: ,,Omdat het voor een goed doel is. Alle opbrengsten gaan naar Sports For Children.” Deze organisatie knapt gym/turntoestellen en -materialen op voor hergebruik in met name voormalig oostblok-landen.

De eerste overwinning is al binnen. De Durbloazers hebben al 21 extra boekingen binnen vanwege de publiciteit rondom de bijzondere samenwerking. Daar komen bij winst nog eens vier optredens bij: de keiekletsavonden worden traditioneel geopend met de Helmondse carnavalsschlager. René & Willy zijn er steeds bij, beloven ze.

Quote ,,Onze snelheid in nu ons manco. We gaan voor de muziek uit.” Willy van de Kerkhof, Oud-voetballer, nu carnavalsschlagers-rapper

Het is bij samen rappen een voordeel dat je tweeling bent, ervaren ze. ,,Je voelt elkaar aan", aldus René. De tekst onthouden is geen probleem. In het ritme blijven van de muziek wel, verklapt Willy. ,,Onze snelheid in nu ons manco. We gaan voor de muziek uit.” Zijn kleinkinderen rappen al volop mee. ,,Alleen zeggen ze 'waarom zingen jullie Willy? Jij bent toch opa?'.”

De tweeling is samen met de Durbloazers gevraagd voor ‘Drie Uurkes Vooraf'. ,,Misschien kunnen we ook in het Philips stadion optreden", oppert René. Hij kijkt even in zijn digitale agenda. De laatste thuiswedstrijd voor carnaval is op 24 februari: PSV-Feyenoord.