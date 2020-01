Helmondse vrouw krijgt verdachte brief van ‘Rabobank’, politie waarschuwt voor andere manier van oplichten

Naakte man die door Helmond liep had drugs gebruikt, maar doodsoor­zaak is nog niet bekend

14 januari HELMOND - De bebloede naakte man die zaterdagnacht door Helmond liep en daarna overleed had vermoedelijk drugs gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat zijn doodsoorzaak nog onduidelijk is. De man bood verzet bij zijn aanhouding en dat leidde tot ‘enig geduw en getrek’. Daarom onderzoekt het Openbaar Ministerie of de politie juist heeft gehandeld.