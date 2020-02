Helmondse vrouw mag vrij uit voorarrest na steekpartij

Johanna S. (49) werd afgelopen zomer opgepakt omdat ze een man zou hebben gestoken. Er was ruzie ‘in de relationele sfeer’. Getuigen zijn haar bijgevallen toen ze vertelde dat hij als eerste een mes op haar keel zette. Zij pakte het af waarop de man het weer probeerde terug te pakken. Een omstander gooide het toen in de bosjes. Volgens de vrouw bleef het daarbij. Maar zo simpel ligt het niet, zei officier van justitie Pim Leijten. Er zat nog een mes in haar tas. Mogelijk had ze dat ook gebruikt. En dan is het geen duidelijk geval van zelfverdediging meer.