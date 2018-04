Helmondse werkt aan groen huis in spookstad Detroit

Groot personeels­te­kort in logistieke sector in regio Zuid­oost-Bra­bant

9:27 EINDHOVEN/HELMOND - Er is een gierend tekort aan logistiek personeel. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners zitten te springen om chauffeurs. Maar vooral aan hoger gekwalificeerd personeel zoals transportplanners en teamleiders hebben logistieke reuzen in Zuidoost-Brabant een grote behoefte. Voor dit jaar zijn tussen de 1000 en 1700 nieuwe werknemers in de regio nodig. En die tekorten worden alleen maar groter.