Helmondse wraakvader Haazen mag nog steeds niet vrij

De Helmonder (52) vond het niet te verteren dat hij zijn straf van tien maanden inmiddels 'al anderhalf keer heeft uitgezeten' maar nog steeds vast blijft zitten in afwachting van het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie instelde. Dat is op verdenking van poging moord dan wel doodslag en de belangen van de rechtsorde wegen met zo'n zware verdenking zwaarder dan die van de verdachte, vond het hof. ,,En de belangen van mijn dochter dan? En van mijn zieke moeder?", riep Haazen uit, maar hij moest woensdagmiddag terug naar de cel.

Haazen kreeg tien maanden cel omdat hij de online-verleider van zijn minderjarige dochter zwaar mishandelde, onder andere met een schop. Omdat hij dat uit alle kracht deed en op het hoofd mikte, denkt het OM dat dat dodelijk had kunnen aflopen. En omdat hij dat plan al langer had rondgeroepen was het poging moord. De rechtbank zag dat allemaal niet en gaf hem tien maanden in plaats van de geëiste zes jaar.

Schedel

Inmiddels is onderzocht of klappen met een schop dodelijk kunnen zijn, en of dat ook hier het geval was. Volgens Kuijpers was het antwoord op de laatste vraag nee. De schedel was nog heel, alleen de huid was gespleten. Kuijpers zag ook dat het niet eens helemaal zeker is dat de wond van de schop komt, een val was ook mogelijk. ,,Geen dodelijke klap, dan ook geen doodslag", aldus Kuijpers.

Quote Geen dodelijke klap, dan is het ook geen doodslag Advocaat Jan-Hein Kuijpers