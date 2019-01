Helmondse zorgblogger Niessen: zorg kan vooral ook leuk zijn

Als verpleegkundige stuit je zo nu en dan op merkwaardige eetgewoontes van patiënten. Daar kan ook ‘zorgblogger’ Tommie Niessen over meepraten. Zo heeft een stokoude cliënt van hem de gewoonte om iedere ochtend een eierdooier in een glas te drinken, met een scheut cognac erbij. Al vijftig jaar lang. En dat drankje staat centraal in een van Niessens best bekeken vlogs. ,,Vijftig jaar geleden is hij daarmee begonnen? Toen was ik nog niet eens geboren’”, is de verbaasde reactie van Niessen.