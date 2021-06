Helmondse zwerver krijgt geen drie jaar cel: overval op Poolse supermarkt niet bewezen

KORT NIEUWS Thomas Tuerlings voert lijst GroenLinks Helmond aan bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen

19 juni HELMOND - GroenLinks Helmond heeft Thomas Tuerlings zaterdagmiddag gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij volgt hiermee Antoinette Maas op, die in 2014 en 2018 nummer één was op de lijst.