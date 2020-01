Henk Noort benoemd tot Brandevoorter van het jaar

Film over bescheiden bekende Helmonder een succes: ‘Ik ben maar gewoon Eddie’

10:11 HELMOND - Zenuwachtig is hij absoluut niet, verzekert judoleraar Eddie van de Pol een half uur voor de première van een film over zijn leven. Hij heeft op de judomat wel voor hetere vuren gestaan. Toch is hij zaterdagavond snel emotioneel, zo blijkt wanneer de 17-jarige Emma Verbakel hem in het Annatheater begroet.