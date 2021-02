Hennep in Helmondse loods: justitie wil een miljoen euro winst terug

Onvermin­derd populaire scoutings mogen de blokhut weer in: ‘Wij bieden meer dan sportvere­ni­gin­gen’

7 februari SOERENDONK/HELMOND - Hoewel in een door lockdowns geteisterd 2020 vele activiteiten in duigen vielen boeren scoutings in Brabant opvallend goed: het aantal jeugdleden in de provincie groeide bescheiden. En die mogen zich eindelijk weer uitleven in de blokhutten.