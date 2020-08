Hennep op zolder in Helmond levert een flinke taakstraf

Suytkade in Helmond is voor de helft klaar, maar wordt volledig in de gaten gehouden door betrokken wijkbewo­ners

10 augustus HELMOND - De Helmondse wijk Suytkade is al zo’n dertien jaar in aanbouw en nu voor de helft klaar. Al jaren houden bewoners Karel van Hout en Appie Scheurleer een oogje in het zeil. Want zolang een wijk niet klaar is, is er te veel ruimte voor ‘rawazzie’.