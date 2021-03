Hennepkwekerij ontdekt in Bakel, 284 planten aangetroffen

KORT NIEUWS QliQ verder met één bestuurder, brug niet bereikbaar, harddrugs in huis, N279 vaak dicht en Savant heeft een nieuwe bestuurder

11:13 Schoolbestuur QliQ Primair Onderwijs, met twaalf basisscholen in Helmond, gaat verder met één bestuurder. Ingeborg Schrama volgt per 1 juni Jan van der Heijden op als voorzitter van het college van bestuur. Zij was daarvan al lid sinds augustus 2018. Van der Heijden had aangegeven het in de laatste jaren van zijn carrière iets rustiger aan te willen doen. Die wens was niet te verenigen met de functie van bestuursvoorzitter, vond de raad van toezicht, vandaar dat de partijen in samenspraak besloten na 15 jaar uit elkaar te gaan.