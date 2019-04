Herdenkingsconcert in kapel van Elkerliek Ziekenhuis in Helmond

Konings­nacht en -dag in Hel­mond-Peel: Slenteren over de slinger­markt, luisteren naar Trijntje

9:32 HELMOND - De avond en nacht ervoor zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden bij de viering van Koningsdag. Zo vindt in Deurne The Royal Music Night plaats met Trijntje Oosterhuis. En in Helmond is dj Vato Gonzalez één van de acts die 's avonds in de open lucht optreden in het centrum. Op Koningsdag zelf veel markten, spelletjes en muziek. Een kleine greep uit de activiteiten en evenementen in deze regio: