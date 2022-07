Heren in pak bij een orgel: wie zijn hier samengekomen?

Fotograaf Jozef van den Broek liet soms foto's achter met weinig informatie. Neem deze groepsfoto. Achtentwintig heren in pak poseren bij een orgel. Wie het zijn en bij welke gelegenheid, is onbekend.

Staat u hier zelf bij of kent u iemand in dit gezelschap, weet u waar de foto is genomen en wat de aanleiding was, laat het ons weten.

Volledig scherm René en Willy van de Kerkhof delen ballen uit bij heropening Texaco tankstation, november 1978. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

‘BENZINE GING OVER DE GULDEN PER LITER, MENSEN RIEPEN TE STOPPEN MET RIJDEN’

Willy en René van de Kerkhof beleefden in 1978 hoogtijdagen met PSV. Dat jaar won de club de UEFA Cup door Bastia in de finale te verslaan. De Helmondse tweeling werd november van dat jaar ingehuurd voor de heropening van een tankstation aan de Engelseweg, zoals op de foto is te zien.

Sjef van der Heijden herkende de foto direct. Hij heeft er zelf zestien jaar gewerkt. Het was nog in de tijd dat de pompbediende de tank van de klant vulde. ,,Ik liep daar met zo’n geldtas om de nek. Aan de overkant hadden we zo'n zelfde station.”

Quote Ze stootten tegen de pomp om de getallen op nul te krijgen Sjef van der Heijden , Werkte zestien jaar daar als pompbediende

Soms probeerden automobilisten zelf gratis aan benzine te komen. ,,Was ik aan de ene kant bezig, dan vulde aan de andere kant iemand zelf zijn tank. Om vervolgens tegen de pomp te stoten, zodat de getallen op nul sprongen. Dat waren nog die nummertjes met tandjes. Ik besloot daarom aan de overzijde de stroom eraf te halen als ik aan deze zijde bezig was.”

‘Willy is een zwager van mij’

Het Texaco-tankstation hoorde bij Autobedrijf Traverse, een Simca-dealer. ,Later werd het Autobedrijf Rotonde, dealer van Peugeot. Het was gevestigd op huisnummer 129, waar nu Elektro Vogels zit. Peter Liebregts was eigenaar, hij reageerde ook op de foto. Hoe kwam hij in contact met de voetballende broers: ,,Willy is een zwager van mij.”

Quote Ik ben gestopt en mocht als ruil een pompstati­on openen aan de Deurnese­weg Peter Liebregts, Eigenaar van Autobedrijf Traverse (later Rotonde) en de pompstations aan de Engelseweg

In 1986 ging het station dicht. Liebregts: ,,We hadden een tank van 20.000 liter voor lpg. De sociale werkvoorziening (Helso) kon daarom hier niet bouwen. Ik ben gestopt en mocht als ruil een pompstation openen aan de Deurneseweg (Nu Total, bij de McDonald's).”

Wat betaalde je destijds voor een liter benzine? De pompbediende van destijds, Sjef van der Heijden: ,,De prijs ging toen net voor het eerst over de gulden (45 eurocent) per liter. Veel mensen riepen ‘als die grens wordt gepasseerd, stop ik met autorijden’.”

Korting voor personeel Vlisco en Hatéma

Van der Heijden heeft er altijd met veel plezier gewerkt en nooit iets vervelend meegemaakt, hoewel hij dus met een tas vol geld buiten stond. Ze deden goede zaken: ,,Vlisco had voorheen een eigen pompstation waar hun werknemers met tien cent korting konden tanken. Daar is het bedrijf mee gestopt. In plaats daarvan kreeg het personeel en dat van Hatéma een pasje, waarmee ze bij ons met korting konden tanken.”