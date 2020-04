Het begon met briefjes schrijven voor diamanten paar Van de Kimmenade

Wie: Tonny (82) en Nico (83) van de Kimmenade

Woonplaats: Helmond

Getrouwd: 21 april 1960

Kinderen: Twee dochters, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Allebei zijn ze geboren en getogen in Helmond. Ze leerden elkaar kennen via een gezamenlijke vriendengroep en kwamen ook al bij elkaar over de vloer. Alleen: ze waren nooit met z'n tweetjes.



Daar daar kwam verandering in dankzij een naaimachine. Zij: ,,Mijn moeder was thuisnaaister. Op een dag was haar naaimachine kapot. En wie kwam hem maken? Nico! Toen bleek dat we elkaar wel zagen zitten." En betekende dat meteen dikke verkering? “Oh nee, zo rap ging dat niet", zegt ze snel. ,,We begonnen met het schrijven van briefjes naar elkaar. Zo ging dat toen."

Lekker praktisch

Zeven jaar later, op 21 april 1960, trad het stel in het huwelijk. Waarom precies op die datum? ,,Het is ook de verjaardag van mijn man. We moesten toch een datum kiezen en dit vonden we wel zo praktisch, alles op één dag", zegt ze lachend.

Het stel kreeg twee dochters. Hij nam het dakdekkersbedrijf van zijn vader over en zij zorgde voor de kinderen. ,,Mijn man was voor zijn werk vaak op pad, hij heeft zelfs op het binnenhof in Den Haag gewerkt." Dat hij vaak weg was, vond ze niet zo'n probleem. ,,Eigenlijk draagt dat ook wel bij aan een goed huwelijk, haha."

Inmiddels heeft een van de schoonzonen het bedrijf overgenomen, zo blijft het binnen de familie. ,,Het bestaat al honderd jaar, we zijn er echt trots op", zegt Tonny van de Kimmenade.

Echte oppasoma

Inmiddels is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Zij: ,,Klein- en achterkleinkinderen krijgen is echt het mooiste dat we samen hebben meegemaakt in de afgelopen zestig jaar. We zien ze zo vaak mogelijk, ik ben een echte oppasoma. Het is ontzettend jammer dat we ons jubileum niet echt met ze kunnen vieren door de coronacrisis. Maar we zouden er niet van staan te kijken als ze tóch iets geregeld hebben. Spannend hoor."