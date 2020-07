Het gaat om meer dan nieuwe kleren bij de kledinguitgifte in Helmond

Op maandagochtend schuifelt er al een man of tien langs de kledingrekken. Alles hangt keurig gesorteerd en gewassen klaar. Een jochie van een jaar of tien voelt aan een trainingsbroek. Bij de start van de kledinguitgifte in het wijkhuis in de Binnenstad is de keuze enorm. Mensen worden er in tijdslots toegelaten om drukte te vermijden. Van tevoren moet iedereen wel even door de 'wasstraat'. Desinfecterende gel wordt op handpalmen gepompt, vervolgens krijgt iedereen blauwe handschoentjes aangereikt. Daarna is het een kwestie van de pijlen volgen.