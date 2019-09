Het gaat vaak maar nét goed op deze kruising in Helmond

Het is een bekend punt in de Helmondse wijk Brouwhuis. Op de kruising bij het winkelcentrum, waar de Overloop en Biesbosch samenkomen, is het uitkijken geblazen. Vooral in de spitsuren. Automobilisten en voetgangers die willen oversteken, moeten rekening houden met een druk tweebaans-fietspad. Maar ondanks de verschillende waarschuwingsborden gaat het er regelmatig bijna, of helemaal mis. Vrijdag reed een man in de ochtend zijn scooter total-loss, waarschijnlijk omdat een auto hem over het hoofd zag. De bestuurder kwam met de schrik vrij.