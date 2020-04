‘Het geheim van een goed huwelijk? Niet alle twee de baas willen zijn’

Allebei zijn ze geboren en getogen in Helmond. Ze leerden elkaar kennen via een gezamenlijke vriendengroep en kwamen ook al bij elkaar over de vloer. Alleen: ze waren nooit met z’n tweetjes. Maar daar kwam verandering in. Tonny: ,,Mijn moeder was thuisnaaister. Op een dag was haar naaimachine kapot. En wie kwam hem maken? Nico! Toen bleek dat we elkaar wel zagen zitten.”