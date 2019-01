Het gevoel in Helmond na de schietpartij: ‘Ik had daar óók kunnen lopen’

Video Getuige schietinci­dent in Helmond: ‘Ik zag moeder en kind op fiets omvallen’

7:29 HELMOND - Een peuter van 2 en een meisje van 15 zijn maandagmiddag in een drukke winkelstraat in Helmond getroffen door kogels. Zij werden onbedoeld slachtoffer van een ruzie tussen mannen die elkaar in auto's achtervolgden. Ongeloof, schrik en boosheid overheersen in de Molenstraat.