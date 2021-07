Het Helmonds Muziek Corps hoeft niet meer stil te zijn en brengt serenades op drie plaatsen in de stad

Mierlose Britt Maas dicht over haar diepste gevoelens

9 juli MIERLO - Britt Maas (19) uit Mierlo is autistisch, maar heeft totaal geen moeite om zichzelf bloot te geven. Ze vertrouwt haar gevoelens in dichtvorm eerlijk en in alle openheid toe aan het papier. Nu is haar eerste gedichtenbundel te koop.