Het Helmondse deel van het snelfietspad Eindhoven-Helmond is klaar; eind 2021 de rest ook

13,7 kilometer F270

De totale lengte van fietspad F270 is 13,7 kilometer. Het traject omvat al langer bestaande en nieuwe stukken fietspaden en fietsstraten. Voor grote delen is het vrijliggend. De aanleg kost in totaal circa 10 miljoen euro. Het project dat maandagmiddag geopend is in Helmond kost 2,4 miljoen. De gemeente heeft daarvan zo’n zes ton betaald, de provincie 1,25 miljoen. Met een subsidie is de rest gefinancierd.