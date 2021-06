Het is goed toeven in het park en op het terras

‘Revolutie’ bij Brabant Water: grondwater oppompen is niet meer genoeg, nieuwe bronnen nodig

11:24 Zeewater als drinkwater? Dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Maar Brabant Water moet wel op zoek naar alternatieve bronnen om ervoor te zorgen dat in deze provincie op een duurzame manier schoon water uit de kraan blijft komen. Het bedrijf, afgelopen weekend in het nieuws met de e-coli bacterie in het drinkwater van enkele Kempische gemeenten, staat voor een revolutionaire verandering. ,,We gaan echt een andere koers varen”, zegt de nieuwe directeur Rob van Dongen.