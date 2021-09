Het lekkerste Brabantse bier en ‘niet-deftig’ aan tafel bij de Deftige Aap in Helmond

Helmond Sport-trai­ner Boessen verklaart opmerkelij­ke wissel Seys: ‘Het is topsport’

4 september Een opvallend moment vrijdagavond: Dylan Seys viel in de 65ste minuut in bij Helmond Sport, maar werd 21 minuten later alweer gewisseld. En nee, dat had niets met een blessure te maken, stelde trainer Wil Boessen. ,,Het liep niet, ik moest er iemand neerzetten die het wél kan belopen.”