‘Het leven in 2050' is thema van vierde Helmondse Musical: Hotspot

Hoe ziet het leven in Helmond in 2050 eruit? Speelt Helmond Sport in de eredivisie? Is er een Elly Blanksmaplein. Rolt de 500.000ste Lightyear-auto van de band? Vragen waarop mogelijk een antwoord wordt gegeven in ‘Hotspot’, de vierde productie van de Helmondse Musical. Deze gaat op tweede kerstdag in première.