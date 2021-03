Het nieuwe Helder Helmond wordt erg familiair, maar: ‘Wij zijn volwassen genoeg om hier goed mee om te gaan’

De avondklok is helemaal geen ‘dingetje’ tijdens de ramadan, aldus moskeeën in Zuid­oost-Bra­bant

23 maart EINDHOVEN - Het verschuiven van de avondklok heeft geen gevolgen voor de manier waarop moskeeën in de regio omgaan met de aanstaande ramadan. Het avondgebed in de moskee en het gezamenlijk eten na zonsondergang zijn sowieso van de baan door corona, klinkt het in Eindhoven en Helmond. ,,Avondklok of niet.”