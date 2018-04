Interview over de vermoorde Mariëlle Markgraaff: Het nieuwe leven van Mariëlle dat nooit begon

Volledig scherm ‘Ontzettend lief’, ‘zorgzaam’, ‘deed alles voor haar kinderen’. Zo wordt Mariëlle Markgraaff omschreven door moeder Trien en zus Anita. © Privéfoto familie Markgraaff 'Ik hoor allemaal sirenes", zegt de jongste kleindochter maandagavond 22 februari tegen haar oma Trien. Die wijst op de tv in de woonkamer van haar woonwagen. Het gaat er in de gevangenisserie celblok H heftig aan toe. Maar de sirenes komen niet uit de luidsprekers. Dertig meter verderop aan de Bakelsedijk probeert ambulancepersoneel het leven van hun moeder en dochter Mariëlle Markgraaff te redden. Tevergeefs. De 37-jarige Helmondse overlijdt langs het fietspad aan de gevolgen van een ernstige hoofdwond.



Zeven maanden later weten haar moeder Trien en zus Anita nog altijd niet wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie en het Openbaar Ministerie zetten geen zichtbare stappen meer sinds in april Dennis K. werd opgepakt. Die stond na een paar dagen weer op straat. Daarna bleef het stil. Inmiddels staat het onderzoek op het punt te worden gestaakt. Aan tafel in de woonwagen van moeder Trien doen ze hun verhaal. In de hoop dat dat alsnog iets losmaakt. En om een beloning uit te loven. "Vijfduizend euro voor de gouden tip. En anders gaan we naar Peter R. de Vries", zegt Trien.



De twee willen maar aangeven dat ze zich er niet bij neerleggen. Want zonder de schuldige achter de tralies kunnen ze het drama niet afsluiten. Anita: "Hebben wij contact met de dader? Woont hij in de straat? Je gaat iedereen verdenken en maakt jezelf gek."



Eerst waren er de roddels. Mariëlle zou door haar hoofd zijn geschoten. Ze zou drugs hebben gebruikt en in een vechtscheiding zijn verwikkeld. "Allemaal niet waar." Toen waren er de rare berichten. Een bekende die vertelt Mariëlle ge-sms't te hebben over een droom waarin ze werd vermoord. En laatst kwam een buurvrouw Trien halen. Er had zich iemand bij het woonwagenkampje gemeld met 'belangrijk nieuws' over de zaak. Het bleek een verwarde vrouw. Die kwam een dag later nog terug met 'bewijs': een stuk pizzadoos.

Aan tafel zoeken Trien en Anita naar de juiste woorden om hun dochter en zus te omschrijven. 'Ontzettend lief', 'zorgzaam', 'deed alles voor haar kinderen'. Dat merkte Anita ook in het laatste weekend dat Mariëlle nog leefde. Het weekend dat ze samen doorbrachten, met hun dochtertjes en vriendinnen op vakantiepark Weerterbergen. De oudste was jarig. "We hadden een boel luchtbedden meegenomen", lacht Anita. Ze herinnert zich nog vooral het verstoppertje spelen in het huisje, het verschuilen in de keukenkastjes.

Moeder Trien weet op haar beurt nog alles van de maandag. Mariëlle haalt die dag de kooi van de cavia op, maakt knakworstjes klaar voor haar dochtertjes van tien en dertien jaar en bezoekt een jarige vriendin. Normaal gesproken onbeduidende dagelijkse beslommeringen, nu de allerlaatste herinneringen aan haar dochter. Rond negen uur is ze terug bij haar moeder, waar ze vanwege een scheiding tijdelijk woont, en neemt een douche. Een uur later - terwijl moeder en nierpatiënt Trien in haar slaapkamer aan de dialyse-apparatuur ligt - stapt ze de woonwagen uit om mopshondje Berry uit te laten.

Geen lief gesprek

De verpleegkundige die de dialyse van Trien verzorgt, vertrekt direct na haar. In het donker hoort ze Mariëlle net buiten het woonwagenkamp tegen iemand praten. Ze weet niet of het aan de telefoon of in levende lijve was. Trien: "Maar het was geen lief gesprek." Negen minuten later vindt de overbuurman Mariëlle. Ze ligt met haar hoofd op haar handen. Benen richting bos, hoofd naar het fietspad. 'Hé Mariëlle, doe eens niet zo gek', had de buurman geroepen, vertelt moeder Trien. Haar dochter maakte nog wat geluid. "Hij dacht dat ze huilde en draaide haar om. Toen ging het verhaal aan het rollen."

Zelf krijgt Trien er weinig van mee. De buurtbewoners proberen haar vanwege haar ziekte te ontzien. Pas wanneer de politie aan de deur staat, hoort ze wat haar dochter is overkomen. Terwijl een van de agenten vertelt dat Mariëlle naar het ziekenhuis in Tilburg wordt gebracht, krijgt de politievrouw een telefoontje. Het ritje naar het ziekenhuis is niet meer nodig. In tranen gaat moeder Trien met haar hand voorzichtig naar de rechterkant van haar hoofd. Daar was Mariëlle geraakt. "Ik weet niet of ze de klap heeft zien aankomen." En ze had een blauwe linkerhand. Alsof ze iets had afgeweerd. Met dezelfde hand had ze ook nog de lijn vast van hondje Berry. Donderdagavond mag zus Anita met haar man Mariëlle in het Geldropse Sint Anna Ziekenhuis identificeren. Alleen haar gelaat en een hand, de rest ligt onder een laken. Trien ziet haar dochter pas zondag, zes dagen nadat ze eventjes de hond ging uitlaten.

Schietpartij

Mariëlle had zware jaren achter de rug. Die breken aan wanneer ze onbedoeld betrokken raakt bij een conflict tussen twee families op het woonwagenkamp. De ruzie tussen de families ontaardt op 2 december 2009 in een schietpartij. De woonwagen van Mariëlle en haar gezin staat er tussen. Trien: "De kogels vlogen langs haar woonwagen, terwijl zij met haar dochter achter het bed schuilde."

Het voorval blijkt gefilmd met een camera die bij Mariëlle aan de woonwagen hangt. De politie neemt alle apparatuur en beelden mee. Het duurt volgens Trien niet lang voordat Mariëlle door betrokkenen wordt bedreigd omdat ze denken dat zij de beelden zelf heeft afgegeven. "Hier was het altijd bal. Gezelligheid, glaasje bier", vertelt Trien. "Maar door de bedreigingen was het kamp geen fijne plek meer voor Mariëlle."

Na twee vervelende jaren besluit ze daarom met haar man naar de buurt de Wilma te verhuizen, een jaartje later gevolgd door haar zus. Dat laatste heeft ook te maken met een tweede klap: Mariëlle blijkt de chronische zenuwziekte multiple sclerose (MS) te hebben. Het verklaart de regelmatige uitval van haar benen. Die verlammingsverschijnselen maken haar bang, vertelt Trien: "Ze vreesde dat ze in een rolstoel terecht zou komen. Ik grapte altijd 'Dan gaan we er toch samen met de scootmobiel op uit.' Ik probeerde haar dan op te beuren."

Ze is in die periode vaak neerslachtig door de medicatiebijwerkingen. Als in 2014 dan ook haar vader nog overlijdt, raakt Mariëlle verstrikt in een depressie. Ze doet een zelfmoordpoging. "Vooral vanwege de MS", denkt Anita. "Misschien was het een schreeuw om aandacht. Maar toen ik haar er later naar vroeg, wist ze niet waarom ze het had gedaan." Dat dieptepunt blijkt het moment dat ze beseft dat ze haar leven over een andere boeg moet gooien. Het betekent het einde van haar huwelijk. "Er gaan nu roddels dat het een vechtscheiding was, maar dat is onzin", vertelt Trien. "Mariëlle was 37 jaar en had bij wijze van spreken nog nooit een café van binnen gezien. Ze was altijd thuis voor de kinderen, schoonmaken, koken, werken. Dat wilde ze niet meer." Anita vult aan: "Ze wilde alles uit het leven halen, zolang het nog kon vanwege MS. Ze koos echt voor zichzelf."

Behelpen

Vanwege de scheiding komt ze vier maanden voor haar dood noodgedwongen bij Trien wonen. Het is behelpen. Eén dochter slaapt bij haar in bed in de woonkamer en één dochter bij oma. Maar er is goed nieuws. Ze wordt ingeloot voor een huurhuisje aan de Trompstraat in Helmond-Oost. Op 7 maart zou ze de sleutel krijgen. De locatie is perfect, dicht bij basisschool De Goede Herder van haar kinderen. Anita: "Twee dagen nadat ze dat te horen had gekregen, had ze al een keuken gekocht. Alle meubeltjes waren besteld."

Mariëlle geniet meer en meer van het leven en gaat af en toe op stap in Eindhoven. "Ze leerde de laatste maand ook een jongen kennen die ze heel leuk vond", weet haar moeder. "Ja, ze was denk ik wel verliefd." De zussen maken weer plannen. Ze kijken uit naar een Hollandse avond in Den Bosch en vooral naar een vakantie in Spanje in mei. Het weekje Benidorm is al geboekt. Anita: "Daar wilde ze per se een keer naartoe. We zeiden al tegen elkaar: 'We duwen de kinderen bij moeders en gaan zelf plezier maken, de hort op'."

De plannen van de zussen om het nieuwe leven van Mariëlle te vieren worden op 22 februari wreed in de kiem gesmoord. Ook het leven van moeder en zus is kapot. Trien: "Zolang de dader niet is gepakt, kunnen we dit niet verwerken."