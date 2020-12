De periode van thuisonderwijs vormt voor ouders een mooi kijkje in de onderwijskeuken. Of je nou fijnproevers bent of van de makkelijke maaltijd, de menukaart van de zoon of dochter ligt voor het grijpen. Hét recept voor thuisonderwijs bestaat niet. Zoals niet iedere puber verzot is op energydrank en frikandelbroodjes, zo heeft ook niet iedere docent dezelfde smaak als de leerling. Soms is er vanuit thuis dus nog een ‘finishing touch’ nodig.