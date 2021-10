Het Stationsplein van Helmond dreigt te verrommelen door foutgeparkeerde fietsen

Kort nieuws Chahim staat in lezing stil bij waterstof

16:23 HELMOND - Wat is groene waterstof? Hoe kan in Europa een waterstofeconomie worden opgezet en welke rol speelt Nederland daar straks in? Vragen waar Europarlementariër Mohammed Chahim maandag 11 oktober op ingaat tijdens een lezing over de rol van waterstof in de energietransitie.