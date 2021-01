Het TechLab van de bibliotheek gaat online workshops geven

Video Ouderwets snoep scheppen in de ‘zoetwaren­su­per­markt’: De Zoete Inval naar vier keer zo groot pand

15 januari HELMOND - Snoepwinkeltje De Zoete Inval heeft ondanks de coronacrisis een nieuwe, vier keer zo grote zaak geopend. De inrichting is nostalgisch en in de schappen liggen nog altijd ouderwets kermissnoep, Oud-Hollands schepgoed, chocola en zoete cadeaus. Alleen is het nu veel meer en per thema uitgestald.