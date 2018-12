Het zal bij besluit N279 vooral over Helmond gaan

Massaal uitzwaaien: 'Dag Sinter­klaas­je, dááááág'

9:07 AARLE-RIXTEL - De rust in kinderland keert weer terug, de cadeautjes zijn uitgepakt. De opgebouwde spanning die veel kinderen voelden de afgelopen weken is verdwenen nu Sinterklaas en zijn pieten naar huis zijn. Maar is dat zo? In Aarle-Rixtel hebben ze daar toch hun eigen gedachten over.