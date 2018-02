Hete hangijzers aan bod tijdens rondleiding Helmondse politici bij landbouwbedrijven

HELMOND - De agrarische sector, het is niet het eerste waar je aan denkt wanneer de naam Helmond valt. Toch hebben tientallen Helmondse ondernemers de krachten gebundeld in ZLTO Geldrop-Mierlo. Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen probeert de ZLTO de wensen en problemen van de Helmondse agrariërs op de politieke agenda te krijgen. En dus neemt plaatselijke tak van de vereniging voor boeren en tuinders een goed dozijn Helmondse politici (waaronder PvdA-fractievoorzitter Mohammed Chahim, Jan Roefs en Pieter Vervoort van het CDA en VVD'er Cor van der Burgt) mee op excursie bij enkele agrariërs.

Onder meer bij melkveehouder Jan de Brouwer, aan de Lungendonk. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om toch nog eens zijn grieven over het stallenbeleid van de provincie te uiten. Veehouders moeten voor 2022 verouderde stallen vervangen door uitstootarme bouwsels. Een maatregel die stank en stikstof moet verminderen. ,,Maar voor veel veeboeren is het een strop'', klaagt De Brouwer. Immers hadden veel van zijn collega's hun begroting afgestemd op het pas zes jaar later vervangen van de stallen, zoals aanvankelijk het plan was.

De Brouwer krijgt in zijn kritiek bijval van ZLTO-bestuurder Kareline Adriaans. ,,De provincie draait nogal om de hete brij, maar het gaat uiteindelijk om het verkleinen van de veestapel.''

Lijsttrekker van de Helmondse VVD Cor van der Burgt heeft begrip voor de moeilijkheden. ,,Maar het was wel de Statenfractie van uw partij die de doorslaggevende stem gaf'', wrijft De Brouwer hem onder de neus. Niettemin weet Van der Burgt enkele heikele thema's te noemen.

Zonnepanelen

En die zijn ook voor De Brouwer niet ver weg, letterlijk dan. Even voorbij de brug op de Lungendonk wil Bergopwaarts vier hectare aan zonnepanelen plaatsen op landbouwgrond. De woningbouwvereniging kocht ooit deze gronden met de gedachte dat er een uitbreidingswijk zou komen. Dat plan sneuvelde echter. Van der Burgt: ,,En nu zit Bergopwaarts dus met dure landbouwgrond waar ze toch iets mee willen.''

Landbouwpercelen opofferen voor zonnepanelen is een no go, is de unanieme opvatting onder de politici. Chahim: ,,Alleen bij ernstig vervuilde grond is het acceptabel.''

Open inschrijving

Voor ZLO Helmond-Mierlo-voorzitter Henk van den Boogaard is het zo'n punt van zorgen dat hij er speciaal aandacht voor vraagt. Nog een dilemma: wat te doen met de tweehonderd hectare aan agrarische grond die Helmond bezit? Gekscherend wordt vaak gezegd dat de gemeente zelf de grootste boer in Helmond is. ,,Waarom niet gewoon een open inschrijving daarvoor?'', vraagt Helmond Aktief-man Gerard van Vugt zich af.

Verder houdt glasvezel in het buitengebied de gemoederen bezig. Komt het of komt het niet? Glastuinders hebben snel internet gewoon hard nodig, benadrukt Van den Boogaard. Het is wachten tot een kabelboer er een markt in ziet.