Hier en daar een verhitte discussie bij zwemwaters, verder gereguleerd druk

EINDHOVEN/HELMOND - Gereguleerde drukte vrijdag bij de ene zwemplas in de regio, nog ruimte genoeg bij andere. En hier en daar een discussie over de beperkte corona-capaciteit.

Even loopt de temperatuur extra op bij de entree van de vrije recreatieplas Berkendonk tussen Helmond en Deurne. Een man met een meisje van een jaar of drie aan de hand, mag er niet in van gemeentelijk beheerder Frank Dirks. Er zijn al 1400 tot 1600 mensen aan het zwemmen en zonnebaden en Dirks heeft opdracht gekregen niemand meer toe te laten. Anders zou het te druk worden en zou de vereiste anderhalve meter afstand niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Polen en Belgen

De man legt zich er niet bij neer. ,,Je moet die Polen en Belgen maar tegenhouden! Ik heb die kleine beloofd dat we gaan zwemmen en ik ga nou niet naar huis! Kijk nou hoeveel ruimte er nog is", zegt de man, met toenemend volume. ,,Je gaat me niet vertellen dat het vol is!”

Dat is nou net wat Frank Dirks wel doet, iedereen vertellen dat het vol is. Naar coronamaatstaven dan. Elidjay van Laar (21), op de fiets uit Deurne, heeft wel begrip voor de boodschap van Dirks. ,,Logisch. Ik heb er eigenlijk niet aan gedacht, corona. Weet je wat het is? Mensen gaan niet ver genoeg uit elkaar zitten aan het water.”

De man met dochtertje geeft niet op. ,,Als er iemand naar buiten gaat, ga ik naar binnen.” Frank Dirks laat het er na een tijdje maar bij zitten. De man kan door, Elidjay en enkele anderen die al een tijdje stonden te wachten dan ook maar.

Bij de IJzeren Man in Eindhoven verloopt de entree van bezoekers vlot. Een belangrijk verschil met De Berkendonk is dat mensen bij De IJzeren Man moeten betalen. Zwemmers zijn er hier al aan gewend geraakt dat ze sinds de corona-uitbraak online een ticket moeten kopen, verklaart eigenaar Bart François. Hij laat 2000 mensen binnen, tegen zo'n 4500 onder niet-corona-omstandigheden. ,,We hebben hier 20.000 meter en rekenen nu met tien vierkante meter per bezoeker."

Gecontroleerde drukte bj de IJzeren Man in Eindhoven.

Voor mensen die niet zo bedreven zijn met online bestellen houdt François vierhonderd tickets achter de hand, ‘’of voor kinderen die misschien geen geld hebben voor een smartphone.”

François merkt dat het publiek bij de IJzeren Man door de coronapandemie sterk is verjongd. ,,Oudere mensen blijven weg.” Rond één uur vrijdagmiddag is hij vrijwel ‘uitverkocht.’ Het terras heeft hij gesloten, om zeker te weten dat daar geen problemen ontstaan rond de anderhalve meter.

Aquabest en Duynenwater

Bij Aquabest in Best en Landgoed Duynenwater - voorheen E3-strand - bij Eersel zijn er volgens eigenaar Roland van Pelt vrijdagmiddag geen drukke toestanden. Sterker nog, het is er relatief rustig. Van Pelt heeft daar wel een verklaring voor. ,,Omdat de weersvoorspelling is dat het dagenlang warm blijft, kiezen mensen een dag uit en gaan ze niet op de eerste de beste warme dag allemaal tegelijk zwemmen. En ze nemen er ook niet meteen een dag vrij voor.”

Bij Aquabest kunnen met inachtneming van de anderhalve meter volgens Van Pelt 6000 mensen binnen. ,,En er zijn er zo'n 2800 tot nu toe", zegt hij vrijdagmiddag rond vier uur. Bij Duynenwater hetzelfde beeld: ruimte voor 4000 gasten en 2400 man binnen.

Goed voorbereid

,,We zijn goed voorbereid en hebben voldoende horeca-uitgiftepunten”, vertelt Van Pelt. ,,Voor ons is het nu bijna een rustig evenement. Als je het vergelijkt met Koningsdag, als er dertig-, veertigduizend mensen komen die bij voorbaat niet willen luisteren en willen feesten... Deze mensen willen lekker rustig zitten, een ijsje eten en zwemmen.”

De maximale corona-capaciteit is bereikt bij De Berkendonk tussen Helmond en Deurne.