Hier wonen is iedere dag genieten.

Martha en Jim wonen in het 100 jaar oude De Rips. En beiden komen ze uit een compleet andere generatie en beiden groeiden op in een compleet andere tijd. Toch is er van een generatiekloof, in veel opzichten, geen sprake. Want over één ding zijn ze het eens; het is goed wonen in het jubilerende dorp.

Martha Verschuren kwam 68 jaar geleden op de wereld in Uden als de middelste van de 9 kinderen van meester Huvenaars. Toen ze 1 jaar oud was verhuisde het gezin Huvenaars naar De Rips. Aan het opgroeien in de Rips heeft zij zeer goede herinneringen. ”Wij groeiden op in vrijheid. We speelden heel veel buiten.” Jim Gommers werd 26 jaar geleden in het kerkdorp geboren. “Net als mijn moeder en oma. De laatste is in 1925 op de Paterslaan geboren en zij was dus ook één van de eerste Ripse bewoners”.

Beiden herinneren ze de rust in het dorp, tijdens hun jeugd. “Ik heb een fijne onbezorgde jeugd gehad”, aldus Martha. “Altijd alles buiten. We bouwden hutten, speelden verstoppertje, maakten crossbaantjes en niemand stoorde zich daaraan. In de wintermaanden konden we er zelfs schaatsen. We mochten van ons moeder wel in de bossen aan de Ripsestraat spelen, maar nooit de Middenpeelweg over. Er was bijna geen verkeer, behalve op de Middenpeelweg. Die was toentertijd veel drukker en levensgevaarlijk en ik kan me niet herinneren dat ik mijn lagere schooltijd ooit aan de overkant van de Middenpeelweg ben geweest. De Ripsestraat, waaraan we nu wonen is een stuk drukker geworden en er wordt verschrikkelijk hard gereden’.

Ook Jim heeft alleen goede herinneringen aan zijn jeugd in het dorp. “Ik heb vroeger altijd overal vrij en veilig kunnen spelen en sporten. Er was weinig verkeer in het dorp, dus ik was altijd op straat of op het dorpsplein te vinden. Maar ik bracht ook heel veel tijd in de natuur door.”

Beiden gingen in De Rips naar de basisschool. “Ons vader was hoofd van de basisschool en wij woonden dus ook naast de basisschool. En als dochter van de hoofdmeester moest je altijd wel opletten wat je uitspookte”, verteld Martha. “Iedereen kende je en als je kattenkwaad uithaalde werd ons vader snel op de hoogte gebracht. Alles draaide bij ons thuis om de school. Iedere morgen om 10 uur kwamen alle leraren en leraressen hier thuis koffie drinken. Ons moeder vond dat alleen maar gezellig. Zij stond ook ’s morgens vroeg op om de kolenkachels in de klaslokalen aan te maken.”

Jim bracht zijn schooljeugd door op de Heilig Hartschool en heeft hier ook een fijne tijd beleefd. “Als de school dan was afgelopen bleven we vaak nog op straat rondhangen. We crosten wat rond op onze BMXjes of waren te vinden op de skatebaan. En ondanks dat gezegd wordt dat de jeugd tegenwoordig veel op de spelcomputer zit, zie je hier nog veel kinderen buiten spelen.” Ondanks dat er soms wel hard wordt gereden in de dorpskern kan er, volgens hem, nog steeds veilig op straat gespeeld worden. “Maar”, merkt Gommers op, ”er wordt steeds minder rekening gehouden met spelende kinderen”. Buiten het feit dat Jim altijd ver moest fietsen in zijn middelbare schooltijd heeft hij alleen maar goede herinneringen aan zijn jeugd het dorp. Maar dat fietsen zorgt, volgens hem, voor fitte kinderen. “Dus dat is dan weer een positieve kant”.

Toen Martha in 1978 in het huwelijk trad met Peter kon het kersverse paar geen woning krijgen in De Rips. “Net als nu was er geen woning te krijgen in ons dorp en Peter werkte hier ook niet. Dus waren we genoodzaakt om ergens anders te gaan wonen. We konden in Boxmeer wel een woning krijgen. En eerlijk gezegd, dacht ik nooit meer terug te keren dat gat,” verteld ze met een grote lach, “ Maar we misten toch de rust en de natuur in De Rips en toen we, na een jaar of zes, in het ouderlijk huis van Peter konden trekken, hebben we dat snel gedaan”. Nu woont de oudste zoon van Martha en Peter, Sjef, in dat huis. “Ons Piet woont nu Helmond. Maar ook die mist de rust van ons dorp.” Jim daarentegen is in De Rips blijven wonen en heeft onlangs met zijn vriendin Janneke een huis gekocht. Hij is iemand die de leefbaarheid van het dorp erg belangrijk vindt. Met name daarom zit hij in de activiteitencommissie van voetbalvereniging “Fiducia” en is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Ripse kermis. Hij ziet De Rips ook nog steeds als een actief en gezellig dorp met een goed verenigingsleven. “Ik hou dan ook erg van het dorpse en zal nooit naar de stad verhuizen”. Om zich heen ziet Jim echter veel jeugd vertrekken. “ik zie de toekomst van ons dorp nu dan ook niet echt positief in. Er zijn weinig woningen te koop en het nieuwbouwplan aan de Paterslaan wil ook maar niet van de grond komen. Dit zorgt er voor dat De Rips heel snel vergrijst en dit bedreigt weer het bestaansrecht van veel verenigingen en onze basisschool.” Hij deelt, met vele Ripsenaren, ook het gevoel dat De Rips het ‘afvoerputje’ van Gemert-Bakel is.

Martha maakt zich óók zorgen over de leefbaarheid van het dorp. “Als ik zie wat er in de andere dorpen, zoals Elsendorp, Milheeze en De Mortel, allemaal mogelijk is qua woningbouw dan is het niet zo gek dat de Ripse jeugd vertrekt. Hier gebeurt dan ook helemaal niets qua woningbouw. Over nog eens honderd jaar zal het dorp er net zo uitzien.” Martha heeft haar dorp eerder zien krimp dan groeien. Vroeger waren er veel meer winkels, weet ze te vertellen, en hadden ze er zelfs een politiebureau met een echt cellenblok. Nu dreigt de laatste supermarkt van het dorp haar deuren te sluiten. “Het zou toch heel mooi zijn als iemand de buurtsuper voort wil zetten. Want zo iets is toch wel essentieel voor de leefbaarheid van De Rips.

Toch genieten Martha, net als Jim, iedere dag van hun woonplaats. “We kunnen hier heerlijk wandelen en zitten lekker dicht bij de natuur. We hebben hier vooral vrijheid. En dat kan niet iedereen zeggen.”