Hightech Ontdekkingsroute Helmond en de Peel is een kindermagneet

,,We hadden eerder moeten gaan”, zegt een moeder zuchtend tegen een van haar vier kinderen. Het is half vijf en de jongens lopen stuiterend rond in de grote hallen van VDL in Helmond op zoek naar weer een nieuwe technische uitdaging. ,,Jullie hadden hier een heel weekend door kunnen brengen.”

Op de Automotive Campus turen Maarten en zijn negenjarige zoon Jayden Sax uit Helmond ingespannen naar computerschermen. Naast hen ligt een blokje met knipperende lampjes die ondertussen worden aangestuurd door Jayden. Ze programmeren een spelletje, vertelt Maarten. ,,Steen -papier- schaar”, legt Jayden uit. De computerversie, om precies te zijn, want het spelletje doe je normaal gesproken met z'n tweetjes en met je handen. Hij demonstreert het even met zijn vader en rent daarna lachend weg.

Maarten -zelf computerprogrammeur- had de Ontdekkingsroute in de groepsapp van school voorbij zien komen, vertelt hij. ,,En mijn vader heeft hier op de campus bij Nedcar gewerkt, dat maakt het extra leuk om hier rond te lopen.”

Voor veel mensen is het voor het eerst dat ze met eigen kunnen zien wat er zich achter de deuren op de Automotive Campus afspeelt. Zo is het dringen geblazen bij een bedrijf als Altran dat onderdelen voor auto's test. Ook vergapen mensen zich massaal aan het zenuwcentrum van de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, waar alle camera's van alle zuidelijke snelwegen te zien en te bedienen zijn. Voor mensen die nog nooit eerder een Virtual Reality-ervaring hadden, is de enorme vrachtwagen van Defensie een grote trekpleister. Mensen kruipen er vanuit een makkelijke stoel in de huid van een soldaat die midden in een missie zit.

Mooi gemaakt door Defensie, dat zeker. Maar het echte paradijs voor kinderen ligt een paar kilometer verderop bij VDL Industrial Modules aan de Brandevoortse Dreef.

In de fabriekshallen struikel je over de hightech van Helmondse en Peelse bodem, bovendien verpakt in heel veel verschillende activiteiten. Kinderen kunnen hun eigen koekjes verpakken, een robotje maken van een afwasborstel, met lucht ballen door gaten schieten, een mini straatnamenbordje maken, een robot uit een doolhof sluizen met hulp van camera's of voetballen met een machine met de naam William. Tijd en ogen tekort, kortom. Voor volgend jaar zou het geen overbodige luxe zijn om er twee ontdekkingsdagen van te maken.