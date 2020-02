Hil Helmond Zingt: ‘Dit noemen ze cultuur’

Bezoeker Jos Bekkers kon niet mooier verwoorden, wat veel bezoekers aan de Hil Helmond Zingt-middag van de Keiebijters voelden, gisterenmiddag in Zaal Traverse in Helmond. Het werd een zangfestijn vol smartlappen, tranentrekkers, Nederlandse en Duitse meezingers en kinderliedjes. Het eerste uur was voor voorzangers Bart Abels en Theo Smits. Onder begeleiding van de Gemertse Harmonie Excelsior en koor Koskoier warmden zij de zaal goed op. Er werd al volop met de armen gezwaaid en hier en daar ontstond een heuse polonaise.

Meeblèren

Veel succes had de groep de Crazy Piano Men, bestaande uit de verrassende combinatie van Marcel Stevens (voormalig Petazzie Mi Skruwsaws-voorman) en Bram Bosmans (voormalig Striepke Veur). Samen met hun derde man Stephan Spoormakers vormden zij dit nieuwe trio. ,,Het is vandaag de eerste keer dat we met deze groep optreden. Samen hebben we meer dan vijftig jaar podiumervaring. Het is heel leuk om dit te doen,” aldus Stevens na zijn optreden. Zijn ‘Ode aan de Helmonder’ (op YouTube inmiddels bijna 18.000 keer bekeken) was een schitterend toetje. De hele zaal zong mee al moest ie wel nog even goed uitleggen ‘dat Helmonders ‘n lange l hebben, zoals in smoelll en boelll’. Heerlijk!