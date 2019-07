Hiphop, graffiti en meer streetart in Cacaofabriek Helmond, Hans Dulfer verzorgt de opening

HELMOND - In de Cacaofabriek in Helmond is van 18 augustus tot en met 6 oktober een expositie te bezichtigen die draait om hiphop, graffiti en fotografie.

Onder de naam Melting Pot beoogt de expositie een beeld te geven van hoe hiphop en street art door de jaren heen zijn ontwikkeld tot alomtegenwoordige kunstvormen.

Zo is er graffiti te zien van gerenommeerde internationale artiesten als Kool Koor, Hugo Kaagman, Blade en Quick. Moderne graffiti is ook aanwezig van de hand van Studio Giftig en Zenkone. Zij hebben recent in Helmond grote muurschilderingen (murals) op straat aangebracht.

The Bronx

Het fotogedeelte van de expositie toont werken van Joe Conzo uit New York en Hans van den Berkmortel uit Helmond. Eerstgenoemde legde de hiphopcultuur vast sinds het begin in de jaren zeventig. Van den Berkmortel toont een serie foto's van hiphoppers van weleer, vastgelegd anno nu, veelal in het New Yorkse stadsdeel The Bronx. Daarnaast zijn de zes winnende foto's te zien van de prijsvraag van festival Urban Matterz.

Muziek is er tijdens Melting Pot hoofdzakelijk in de vorm van videoclips die doorlopend worden vertoond. Jeroen Staarink selecteerde hiervoor een aantal hiphopvideo's uit de afgelopen jaren. De opening is op zondag 18 augustus om 15.00 uur. Saxofonist Hans Dulfer en dj Seep zorgen voor muziek. Toegang is gratis.