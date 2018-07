Hitte treft ook sluizen in Zuid-Willemsvaart

HELMOND - Twee sluizen in de Zuid-Willemsvaart hebben problemen gehad als gevolg van de hitte in ons land. De scheepvaart bij Sluis Helmond (bij de wijk Brouwhuis) en Sluis Hintham (Den Bosch) had daar donderdag flink last van.

De olie van de hydraulische aandrijving van de sluisdeuren was door de hoge buitentemperatuur te heet geworden. Daardoor trad een automatische beveiliging in werking en bleven de deuren gesloten. Koeling van het systeem hielp in eerste instantie niet afdoende.

In Helmond ondervond een aantal schepen forse hinder van het euvel. Ze lagen urenlang stil voor de sluis. Een Utrechtse binnenvaartschipper deed zijn beklag, vooral ook over een gebrek aan informatie. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is er via de marifoon (maritieme telefoon) wel steeds contact geweest met de getroffen schepen. „Maar we konden in eerste instantie gewoon niet veel vertellen.”

Rond 21.00 uur waren alle problemen verholpen, aldus de zegsman van Rijkswaterstaat. Om de Utrechtse schipper enigszins tegemoet te komen mocht hij vrijdagochtend bij een andere sluis ongeveer anderhalf uur eerder dan gebruikelijk zijn weg vervolgen.

