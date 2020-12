Hockeyclub Helmond wil nog altijd uitbreiden: ‘Maar met huidig ledenaantal wordt het lastig’

HELMOND - Hockeyclub Helmond blijft hopen op uitbreiding van het eigen sportpark. De vereniging is verbaasd over het negatieve oordeel van de gemeente en wil nu een ‘hernieuwd en onderbouwd’ plan indienen. Of een alternatief ontwerp veel kans van slagen heeft, is echter maar de vraag.

Het bestuur van de hockeyclub en de in het leven geroepen Stichting Beheer zeggen zich in een brief aan de eigen leden volkomen verrast te voelen door de beslissing van het stadsbestuur. De gemeente zette onlangs een dikke streep door de uitbreidingsplannen van de vereniging. HC Helmond laat in het schrijven weten dat het de hoop op een groter sportpark niet opgeeft. De club wacht echter nog op de formele beargumentatie vanuit het stadhuis. Na bestudering daarvan, zal HC Helmond de strijd voortzetten.

Quote Tegen HC Helmond heb ik gezegd dat ze vooral naar de mogelijkhe­den op hun eigen terrein moeten kijken Harrie van Dijk, wethouder

De hockeyclub heeft al zeker vijftien jaar de wens om meer vierkante meters tot haar beschikking te hebben, maar om uiteenlopende redenen gaan de plannen telkens niet door. HC Helmond vindt dat het meer ruimte nodig heeft om haar leden op een passende manier te kunnen faciliteren. De club wilde twee extra velden en meer parkeerruimte. In 2018 leek alles dan toch nog goed te komen. Toen ging de gemeenteraad akkoord met de uitbreiding van het sportpark. Een jaar later oordeelde de Raad van State echter dat er bar weinig klopte van het plan. De verwachte groei van het aantal leden was uitgebleven en ook het verkeersplan rammelde.

‘Nut en noodzaak’

HC Helmond schetste verder en diende een nieuw plan in. In het schrijven aan de leden wordt duidelijk dat het alternatieve expansie-ontwerp een stuk bescheidener van aard was. ,,Uitbreiding met een half veld en verplaatsing van het clubhuis vormden het uiteindelijke doel”, laat voorzitter Hans Stevens doorschemeren. Met het plan zou HC Helmond niet alleen toekomstbestendig worden; ook aan de bezwaren van de omwonenden zou tegemoet gekomen worden.

De gemeente veegde de plannen echter van tafel. Wethouder Harrie van Dijk zei onlangs al dat er geen ‘nut en noodzaak’ was om in te stemmen met de uitbreiding. Daarmee schaarde hij zich achter het besluit van de Raad van State. ,,Met het huidige ledenaantal wordt het moeilijk om uitbreiding buiten de eigen grenzen te realiseren. Daarin voorziet het bestemmingsplan niet en het zal ook weerstand in de buurt opleveren", verduidelijkt Van Dijk. Hij ziet weinig mogelijkheden om nog ergens meters te winnen. ,,Tegen HC Helmond heb ik gezegd dat ze vooral naar de mogelijkheden op hun eigen terrein moeten kijken. Al ben ik ook eerlijk tegen ze geweest; we moeten ook dán kijken of er nut en noodzaak is om aanpassingen te doen.”