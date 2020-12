Hoe beleven een docent, scholier en ouder de wekenlange lockdown en thuisonderwijs?

Van huis uitHELMOND/AARLE-RIXTEL - Vijf weken in lockdown en na de kerstvakantie minstens twee weken online thuisonderwijs: hoe beleven een docent Nederlands, een scholier en een ouder dat? Ze schrijven er elk vanuit een eigen invalshoek de komende weken over voor het ED.

Wat vinden ze van de lockdown en is die nodig? Hoe zien ze de rol van de ouders bij thuisonderwijs? Is er angst voor leerachterstanden? Hoe veranderen lockdown en thuisonderwijs de sfeer in huis? Een docent kijkt daar soms anders tegenaan dan een scholier of een ouder.

In ‘Van huis uit’ gaan docent Nederlands Irene van den Wildenberg-Claessens uit Helmond, scholier Merle Koster en haar moeder Ankie uit Aarle-Rixtel beurtelings in op de gevolgen van de lockdown. Ze kijken met speciale aandacht naar het thuisonderwijs, ieder vanuit hun eigen perspectief. We stellen ze alvast aan u voor.

De docent

Irene van den Wildenberg-Claessens (28) uit Helmond is sinds zeven jaar docent Nederlands op het Carolus Borromeus College. Op die middelbare school heeft ze vroeger zelf ook gezeten. „Er is sindsdien veel veranderd: de school is verhuisd en het aantal leerlingen is minstens verdubbeld. Maar de sfeer herkende ik nog wel.”

De Helmondse is gehuwd met Peter, leerkracht op de Montessorischool in Brouwhuis. Van den Wildenberg studeerde communicatie- en informatiewetenschappen in Tilburg. „Mijn droom was om bij een tijdschrift te gaan werken, maar die branche stortte in. Toen heb ik me laten voorlichten over de lerarenopleiding. Met een halfjaar extra studeren had ik twee diploma's.”

Quote Ik houd van organise­ren en structure­ren en ben voor veel dingen te porren Irene van den Wildenberg-Claessens

Docent Nederlands was een logisch vervolg, zegt ze. „Ik lees alles wat los en vast zit.” Van den Wildenberg doet onderzoek naar het vernieuwen van haar vak. „Op het gebied van cultuur en literatuurgeschiedenis zijn veel bruggen te slaan, ook in een combinatie met sociale media.”

Ze is actief in het Helmondse verenigingsleven. Ze speelt klarinet in het Helmonds Muziek Corps, is er bestuurslid en verzorgt de pr. Dat laatste doet ze ook voor carnavalsvereniging De Keiebijters. Ze heeft een YouTube-kanaal en Instagram-account opgezet om contact te houden met leerlingen. „Ik houd van organiseren en structureren en ben voor veel dingen te porren.”

Volledig scherm Docent Nederlands Irene van den Wildenberg-Claessens uit Helmond. © René Manders/DCI Media

De scholier

Al net zo creatief en ambitieus is scholier Merle Koster (16) uit Aarle-Rixtel. Ze zit in 4 mavo, het eindexamenjaar, op het Carolus Borromeus. „Het is een school met een fijne sfeer en een heel open houding.” Merle speelt gitaar, zit op ballet en zingt. „Ik zat bij zanggroep KiKo Laarbeek, maar die is pas geleden definitief gestopt. Jammer, want ik had het er erg gezellig.”

Quote Je maakt meer mee, juist omdat je erover gaat schrijven Merle Koster

Haar creatieve ei kan Merle ook kwijt bij Het Mediahuis Helmond, een initiatief van OMO Scholengroep Helmond waarin leerlingen op een redactie artikelen, video's en fotoreportages maken. Het leukst vond ze een interview met een veteraan, die indrukwekkend over zijn leven kon vertellen. „Het is leuk om stukjes te schrijven. En je maakt meer mee, juist omdat je erover gaat schrijven.”

De ouder

Ankie Koster (47), de moeder van Merle en diens oudere zus Thara (18), is getrouwd met Ronald en woont al bijna haar hele leven in Aarle-Rixtel. Ze geeft meer dan twaalf jaar les op basisschool Silvester Bernadette in Helmond, dit jaar in groep 4. Een hobby is quilten, de handwerktechniek waarbij lagen stof op elkaar genaaid worden. „Het is rustgevend, je kunt even je hoofd leegmaken. Ook haken en borduren doe ik soms.”

Quote Ik word een beetje gedwongen door het enthousias­me van mijn dochter Ankie Koster

En lezen. Ze heeft een brede smaak, maar haar bewondering voor kinderboekenschrijfster Thea Beckman mag niet onvermeld blijven. Waarom Koster meedoet aan de rubriek? „Ik word een beetje gedwongen door het enthousiasme van mijn dochter”, geeft ze toe. ,,Dan schrijven we voor het Eindhovens Dagblad, had die geroepen.” Maar goed, als meisje hield ze zelf vroeger natuurlijk ook een dagboek bij. „Met een slotje. Dat deed iedereen toen, het was een andere tijd.”