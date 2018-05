Hoe Brasserie Kasteelpoort in Helmond tóch een succes werd

HELMOND - In vier jaar tijd maakten Ron Michiels en Christel Honing Brasserie Kasteelpoort tot een succes. Opvallend, want dat lukte vorige uitbaters niet. „Ik dacht eerst: een mooie zaak in Helmond?”

De serre van Brasserie Kasteelpoort was nog niet af of de aanbouw werd stijlvol ingezegend. Letterlijk zo'n beetje, want drie weken terug gaven Ron Michiels en Christel Honing elkaar hier het jawoord. De uitbaters trouwden in de pas opgeleverde uitbreiding van hun eigen restaurant.

Dat deze twee heuglijke gebeurtenissen samenvielen, had het stel niet voorzien toen Ron door de knieën ging voor Christel. „Achteraf gezien was het te druk,” vertelt zij. „Dan dacht ik tussen de bedrijven door: oh ja, we gaan ook nog trouwen.”

Geluk

Het geluk lacht het stel toe. In vier jaar tijd bouwden zij het restaurant in de Kasteeltuin van Helmond uit tot een goedlopende zaak. Wat drie exploitanten voor hen niet lukte, kregen Michiel en Honing voor elkaar. Hoe deden ze dat?

„Wij hebben heel veel horeca-ervaring,” luidt de verklaring in koor. Ron (51) doorliep in twintig jaar tijd alle geledingen van Center Parcs in Limburg en Flevoland. Hij stapte over naar Holland Casino in Eindhoven en liep Christel (49) tegen het lijf, die daar haar sporen had verdiend als gastvrouw.

Horecabloed

Horecabloed dus. Plus hard werken, lange dagen maken en alles in dienst stellen voor de 'beleving' van de klant. „Bij ons krijg je geen high beer, maar speciaalbier, hapjes en een verhaal”, aldus Ron. „Wij leggen uit waarom gamba's smaken bij een fris, hoppig bier.”

Een ander 'verhaal' van Brasserie Kasteelpoort is de ligging: in het groen met vol uitzicht op de middeleeuwse waterburcht. „Natuurlijk, het begint met de locatie”, erkennen Ron en Christel. Vier jaar geleden zag Christel op internet de zaak te huur staan en riep Ron erbij. Na een bezoekje aan het restaurant waren ze verkocht.

Quote We liggen in het centrum, maar horen er niet echt bij. Ron Michiels

Ysselsteyn

„Ik dacht eerst: zo'n mooie zaak in Helmond?”, herinnert Ron zich. „Ik reed al vijf jaar vanuit thuis in Ysselsteyn hierlangs op weg naar mijn werk. Maar ik had deze prachtige plek nog nooit gezien.”

In hun begintijd merkten de uitbaters dat een mooi plaatje alleen niet voldoende is om klanten te trekken. „We liggen in het centrum, maar horen er niet echt bij”, zegt Ron terwijl hij wijst op verkeersviaduct Traverse. Intussen weten steeds meer Helmonders, zakelijke klanten en opvallend veel toeristen de brasserie te vinden.

Klein

Ron en Christel moesten tientallen keren per week 'nee' verkopen. De zaak was klein, met 46 plaatsen op twee verdiepingen. Wás, want sinds vorige maand telt het restaurant 44 plaatsen in de serre. Het terras is daarmee permanent - dus ook bij slecht weer - beschikbaar.

„Vanaf de dag dat serre klaar was, hebben we meer aanloop” vertelt Kristel. Terwijl Ron door de serveerster wordt weggeroepen - een telefonische reservering voor twintig man in juni - vertelt Christel hoe de serre werkt. „Bij mooi weer kunnen het dak en de glazen puien open. In de winter is het lekker warm.”

Overlast

De plaatsing van de serre deed wat stof opwaaien. Omwonenden vreesden overlast bij een toenemend aantal bezoekers. De gemeente wuifde dat bezwaar weg. Als pandeigenaar schoot zij zelfs de bouwkosten voor, iets wat de buurt vreemd vond. De gemeente onderstreepte hiermee het belang van een goede exploitatie, op deze aantrekkelijke plek van het centrum.