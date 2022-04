Hoe cocaïne in urine van Helmonds peutertje (2) kwam, is voor moeder een raadsel: ‘Waarschijnlijk van bezoek’

Pianiste Maria João Pires: een deksels mirakel met podium­angst

Haar recital werd door corona uitgesteld maar nu komt ze dan toch echt naar Eindhoven en dat mag in de krant want de kleine en frêle pianiste Maria João Pires (Lissabon, 1944) is al jaren afscheid aan het nemen van solo-optredens.

20 april