Hoe de supporters Helmond Sport steeds weer een beetje meer smoel geven

Een duik in het verleden: elk zonnig uurtje in het buitenbad van De Wissen

25 december HELMOND : ‘Wat Was’ is het thema van de kerstbijlage dit jaar. Over dingen die verdwijnen. Het is 25 jaar geleden dat het buitenzwembad van De Wissen in Helmond op slot ging. Daar ligt een deel van mijn jeugd. Zo'n beetje elk zonnig vrij uurtje waren we daar te vinden.