Hoe een Helmondse catamaran-droom bijna in duigen valt

Politie­hond grijpt gereed­schap­pen­dief die op heterdaad wordt betrapt

30 mei HELMOND - Aan de Sleedoorn in Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag rond half vier een 42-jarige inbreker op heterdaad betrapt door de politie. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, is aangehouden.