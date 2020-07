Hoe een slak uit Reusel belandt in de keuken van Nastrium in Helmond

Zet een doos met vijftig levende wijngaardslakken in de keuken van Nastrium en er gebeurt iets wonderlijks. Chef Djailany van de Laarschot, souschef Martijn Snellen en kok Jasper Brink hebben nog nooit escargots bereid. Zelfs nog nooit gegeten.Hun keuken draait om de combinatie klassiek Frans, de Indonesische roots van de chef en andere Aziatische invloeden. Hoewel de slak heel erg Frans is, komt die in de Indische keuken niet voor.