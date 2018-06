Hoe Helmonder Jean Waterval alsnog Jeruzalem bereikte

'Drin­gend' gezocht naar twee mogelijke getuigen ernstig zedenmis­drijf in Helmond, bewakings­beel­den getoond

4 juni HELMOND - In het onderzoek naar een ernstig zedenmisdrijf dat 17 mei plaatsvond op de Kanaaldijk NO in Helmond worden maandagavond voor het eerst bewakingsbeelden getoond. Daarop zijn twee mogelijke getuigen van het misdrijf te zien. De politie is 'dringend' op zoek naar dot tweetal. Een jonge vrouw werd in mei slachtoffer van een zedendelict.