Hoe Texaan Brian Davenport in Helmond de verkiezingsnacht beleeft: ‘Ik zou zo graag Texas blauw zien kleuren’

VerkiezingenHELMOND - Donald Trump of Joe Biden, wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? De hele nacht van dinsdag op woensdag komen de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen binnen en zal het antwoord op die vraag - als het goed is, want je weet maar nooit - duidelijk worden. Texaan Brian Davenport volgt het thuis op de bank in Helmond op de voet. Het ED kijkt mee.

„Ik hoop dat je van bier houdt.” Kijk, de randvoorwaarden voor een gezellige avond zijn aanwezig. Maar het is bovendien een historische avond, welke kant het kwartje - of in dit geval de dollarcent - ook opvalt. Davenport tempert voorafgaand wel de verwachtingen. „Het kan zijn dat er urenlang weinig tot niets gebeurt.” We gaan het meemaken.

2.15 uur

Een enorm beeldscherm in huize Davenport staat op NBC News. Biden leidt met 44 kiesmannen tegen 37 voor Trump. Brian Davenport (36) volgt de ontwikkelingen vanaf de bank, zijn slaapzak op een hoopje. Hij heeft een paar uur slaap meegepakt voor de eerste uitslagen binnenkwamen. Zijn zwangere vrouw Nina en hun drie jonge kinderen liggen te

Zijn stembiljet heeft Davenport een tijdje terug al per post ingestuurd. Hij heeft op Biden gestemd. Geen typische keus voor een Texaan, integendeel. „Oei, Florida is rood in deze tussenstand. Het kantelt.”

2.52 uur

„Ik zou zo graag Texas blauw zien kleuren. Er is een realistische kans, al is die klein”, zegt Brian. Maar kijk, op het scherm brengt NBC News een tussenstand van zijn thuisstaat. Texas: 64 procent van de stemmen zijn binnen en 50,5 procent van die stemmen zijn voor Biden. „Dat is zo bemoedigend. Ik denk dat mijn broer gaat huilen als Texas een democratische staat wordt.”

Davenport staat telefonisch in contact met zijn tweelingbroer Travis, die in San Diego woont. Die vertelt dat zijn ouders voor het eerst op een Democraat hebben gestemd. Brians grootouders waren Republikeinen in hart en nieren. Toen ik naar highschool ging, gaven ze me als advies mee: ‘Stem Republikeins en kijk naar Fox News.’ What the f*ck, is dat het beste advies dat je me kunt geven, dacht ik toen.”

