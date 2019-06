Hoe werden vroeger boeken en kranten gedrukt? Industrieel Atrium in Helmond geeft uitleg op open dag

In Helmond was zondag de toekomst van het verkeer te bewonderen

19:06 HELMOND - De toekomst van het verkeer was zondag te zien op de Automotive Campus in Helmond. Daar was het Mobifestival, de aftrap van een week durend Europees congres over slimme mobiliteit. Het ED bekeek die toekomst aan de hand van vier voorbeelden.