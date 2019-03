Hoera, de auto bestaat 250 jaar! Helmond viert deze mijlpaal met een festival in de herfst

Storing bij huisartsen­pos­ten Oost-Bra­bant: dokters vanavond slecht bereikbaar

7 maart DEN BOSCH - De huisartsenposten in heel Oost-Brabant zijn donderdagmiddag en -avond niet of slecht bereikbaar. Er is een technische storing, waardoor de wachttijden aan de telefoon erg oplopen.