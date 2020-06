Hof trekt twee dagen uit voor hoger beroep dodelijke overval op Mien Graveland in Helmond

Dat bleek op een procedurele zitting woensdagochtend in Den Bosch. Advocaat M. Houweling probeerde daar Henk van D.(35) los te krijgen uit voorarrest. Hij verwacht een vrijspraak. Maar het openbaar ministerie zag dat ‘bepaaldelijk anders’. Zij was in beroep gegaan juist omdat ze tien jaar meer had geëist dan de acht jaar cel die de inwoner van Nuenen uiteindelijk kreeg,. En ook het hof vond vrijlating niet van toepassing, ook al was de man inmiddels vader.